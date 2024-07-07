Ракеты Brimstone, САУ AS-90 и не только: Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет военной помощи для Сил обороны. В частности, страна готовится передать украинской армии 250 тысяч боеприпасов 50-го калибра, 90 противотанковых ракет Brimstone и 50 катеров.

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Об этом сообщили на сайте британского правительства в воскресенье, 7 июля. Как отмечается, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждений с министром обороны Рустемом Умеровым Хили анонсировал новый пакет вооружений, а также пообещал ускорить получение Силами обороны помощи, анонсированной в апреле.

Новый пакет помощи включает:

– 250 тысяч боеприпасов 50-го калибра;

– 90 противотанковых ракет Brimstone;

– 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

– 40 машин разминирования;

– 10 артиллерийских пушек АС-90;

– 61 бульдозер для помощи в создании оборонных позиций;

– обслуживание ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, имеющие ресурс в 60 тыс. выстрелов 155-мм снарядами.

Кроме того, глава минобороны Британии поручил официальным лицам обеспечить ускорение и полную доставку в Украину обещанного в апреле пакета военной помощи в течение 100 дней. Речь идет о крупнейшем в истории пакете военной помощи Киеву, включающем 400 транспортных средств, 1 600 ударных ракет и ракет для ПВО, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 лодок, в том числе прибрежные рейдовые катера.

"Обязательство нашего правительства продолжать оказывать военную помощь непоколебимо и мы будем стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями сколько будет нужно", – подчеркнул Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе 7 июля в День ВМС ВСУ Джон Хили встретился с Владимиром Зеленским, Рустемом Умеровым, главой МИД Дмитрием Кулебой и другими представителями власти, а также с военными. Они обсудили реализацию соглашения о безопасности и подготовке будущего соглашения о сотрудничестве между Лондоном и Киевом сроком на 100 лет.

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