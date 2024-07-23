На защите неба: в ВСУ показали, как немецкие Gepard охотятся за вражескими дронами в Украине. Видео

На защите неба над Украиной рядом с разнообразными средствами ПВО стоят немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Скорострельные и точные, они отлично зарекомендовали себя в противодействии российским дронам-камикадзе.

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В частности, с помощью Gepard отбивают вражеские атаки воины 39-й бригады тактической авиации. Как это происходит, на видео показали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Гепарды" защищают украинское небо. Благодаря скорострельности и точности, немецкие зенитные самоходные установки Gepard эффективно сбивают вражеские беспилотники, терроризирующие украинцев", – отметили в СтратКоме, опубликовав видео 39 бригады.

Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена она для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Во второй половине 1970-х поступила на вооружение Германии, Бельгии и Нидерландов, ныне используется Украиной, Бразилией, Иорданией и Румынией.

Боевое крещение на российско-украинской войне ЗСАУ Gepard получила еще в 2022 году.

Шасси Gepard похоже на шасси танка Leopard, однако броня корпуса зенитной самоходной установки более тонкая. Экипаж состоит из трех человек.

Установка оснащена двумя РЛС: целеуказания MPDR-12 (расположена в задней части башни) и пушечного наведения "Альбис" (расположена спереди). MPDR-12 помогает обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 15 км, модифицированная РЛС MPDR-18S имеет дальность обнаружения до 18 км.

Gepard отличается высокопроизводительной системой управления огнем, бортовой навигационной системой, прицельные приспособления для стрельбы по воздушным и наземным или надводным целям и системой защиты от поражающих элементов оружия массового поражения. Некоторые машины имеют лазерный дальномер Siemens.

Основным вооружением зенитной артиллерийской установки Gepard является пара 35-мм орудий Oerlikon KDA L/90. Каждая из них способна производить 550 выстрелов в час, поэтому установка стреляет со скоростью 1100 выстрелов в минуту. При этом система способна вести огонь даже если одно из орудий выведено из строя.

Боекомплект системы состоит из 640 снарядов для поражения воздушных целей и 40 снарядов для стрельбы по наземным целям. Переключение между подачей снарядов для поражения воздушных и наземных целей происходит изнутри башни.

Полная перезарядка системы из подготовленных лент занимает около 20 минут.

Напомним, в июне Берлин анонсировал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли уже третья система Patriot, IRIS-T, Gepard и не только. Поставки обещанного усиления украинской ПВО, как отмечал тогда федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, должны были состояться "в ближайшие недели".

О том, что в Украину прибыл третий ЗРК Patriot, было объявлено 5 июля.