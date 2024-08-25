Украина имеет под прицелом ATACAMS 250 военных объектов РФ, нужно только разрешение от США – ISW

На территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). США дали Украине разрешение наносить удары по российским военным объектам в тылу с использованием HIMARS, что позволяет поразить лишь 20 из 250 объектов.

Среди этих объектов только 17 являются аэродромами и маловероятно, что российские военные переместили свои средства из остальных 233 объектов.

Удары на большом расстоянии по российским военным объектам в тылу являются ключевыми для ослабления военного потенциала России, а снятие ограничений на использование Украиной западного оружия позволило бы расширить круг важных целей.

Аналитики отмечают, что комментарии американских официальных лиц, сосредоточенные на передислокации российских авиационных средств, пока в большинстве своем игнорируют большинство объектов в радиусе действия системы ATACMS, по которым украинские войска могли бы нанести удар, если бы американские запреты были сняты.

Многие из 233 военных и военизированных объектов, находящихся в зоне действия системы ATACMS, являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами, из которых было бы очень сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.

"Любая оценка, утверждающая, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, поддерживающих войну России против Украины, и, следовательно, будет неправильной" – пишут аналитики.

В обзоре отмечается, что украинским силам не нужно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в пределах досягаемости западного оружия, чтобы начать значительное оперативное давление на российскую армию. Хотя постоянные удары украинских беспилотников по российскому тылу угрожают некоторым из этих объектов, они пока не столь значительны, чтобы заставить российское командование рассмотреть вариант масштабного перераспределения систем материально-технического обеспечения, крайне разрушительного процесса.

Угроза для тыловых районов России, вероятно, заставит российское военное командование пересмотреть распределение своих ограниченных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей территории.

Эксперты отмечают, что последние успешные удары Украины по российским военным объектам с помощью высокоточного оружия собственного производства показывают неотложную потребность Украины в нанесении подобных ударов. Снятие американских ограничений могло бы существенно способствовать удовлетворению данной потребности.

Ранее сообщалось, что воины Главного управления разведки 24 августа провели очередную удачную операцию по "демилитаризации" России на ее собственной территории. Они уничтожили полевой состав БК россиян в районе города Острогожск Воронежской области.

Напомним, ранним утром 24 августа стало известно, что в Воронежской области РФ горит и детонирует состав БК. По официальной версии местных властей, причиной ЧП стало "падение обломков" украинского беспилотника, который якобы сбила российская ПВО. Почему "обломки" после работы "лучшей в мире ПВО" снова упали прямиком туда, куда и направлялось средство воздушного поражения, российские чиновники не объяснили.