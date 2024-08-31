'Надо защитить граждан от террора': Украина передала США список целей в России, которые будут атаковать дальнобойными ATACMS

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Он надеется, что аргументы украинской стороны были услышаны.

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Об этом он рассказал в интервью CNN. Умеров отметил, что обсуждал с американскими чиновниками вопрос снятия ограничений на использование этого оружия для ударов по территории России.

"Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам совершают, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – отметил Умеров.

Министр подтвердил, что Украине удалось предоставить американской стороне список стратегических объектов, таких как аэродромы, используемые Россией для атак на украинские города.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне – ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", – добавил глава Минобороны.

Умеров также отметил важность снятия ограничений, чтобы обеспечить защиту украинских гражданских лиц и инфраструктуры.

"Россияне продолжают убивать наших граждан. Мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", – добавил он.

Напомним, ранее издание Рolitico сообщило, что Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.

Украинские войска уже давно получили на вооружение ракету ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения по использованию этого вооружения для ударов по российским аэродромам. В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине требуются десятки единиц ATACMS.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории России расположены не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

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