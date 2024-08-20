'Нет единого типичного проекта': в Defense Express объяснили, сколько ATACMS нужно для уничтожения российских авиабаз

Украинские войска уже давно получили на вооружение ракеты ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения на использование этого вооружения для ударов по российским аэродромам.

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В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине потребуется десятки единиц ATACMS. Об этом сообщает портал Defense Express.

Эксперты выяснили, какое приблизительное количество ракет необходимо для ударов по аэродромам "Миллерово", "Бутурлиновка" и "Морозовск". Стоит отметить, что ATACMS не имеет единого типичного проекта. Поэтому потребность в ракетах будет разной из-за того, что одни авиабазы ​​находятся ближе к границе с Украиной, а другие расположены в сотни километрах от линии фронта.

Более мощная версия ATACMS M39 Block I может поражать 33 тысяч кв. метров, или условный круг диаметром чуть менее 200 метров. Для дальнобойной, но втрое меньшей по боевой части версии M39A1 Block I, по пропорции эти параметры будут равны около 10,4 тысяч кв. метров и около 115-метрового круга.

Российская авиабаза "Миллерово" в Ростовской области находится в зоне действия только более мощной M39 Block I, при отступлении от линии фронта всего на 10 км. Для того чтобы накрыть все основные объекты авиабазы ​​понадобится около 13 ракет ATACMS.

Для "Бутурлиновки" в Воронежской области в 210 км от границы необходимо использовать дальнобойные, но менее мощные M39A1 Block I. Аналитики подчеркнули, что на этой авиабазе значительно длиннее площадка для самолетов, поэтому ракет понадобиться больше. По предварительным данным для того, чтобы накрыть всю территорию аэродрома, нужно запустить около 25 единиц ATACMS.

Для эффективного поражения авиабазы ​​"Морозовск" в Ростовской области, расположенной в 270 км от текущей линии фронта, необходимо минимум 37 ракет. При этом эксперты отмечают, что потребность в ракетах можно существенно уменьшить, если нанести удар имея данные в режиме онлайн по местонахождению вражеских самолетов.

В таком случает для атаки по "Миллерово" необходимо около 5-8 ракет, "Бутурлиновки" – 10, а для "Морозовска" – около 20 единиц ATACMS.

Напомним, Соединенные Штаты Америки по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубину территории России. В частности, ракеты ATACMS Силам обороны советуют применять по Крыму, а не по Курщине.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

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