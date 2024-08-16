Соединенные Штаты Америки по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубину территории России. В частности, ракеты ATACMS Силам обороны советуют применять по Крыму, а не по Курщине.

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Об этом заявило издание CNN в материале, опубликованном 15 августа, ссылаясь на неназванные "официальные лица". Утверждается, что причина якобы не в риске эскалации.

"А в том, что у США ограниченный запас ракет большой дальности, известных как ATACMS", – заявили журналисты. Мол, поэтому указанное оружие целесообразнее применять по целям во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

ATACMS – это ракеты баллистического типа от американской компании Lockheed Martin. Их дальность действия составляет около 300 км – они способны бить даже дальше, чем это делают предоставленные Великобританией и Францией Storm Shadow/SCALP.

ATACMS запускаются из ракетных установок HIMARS или MLRS. Первые могут нести один контейнер с баллистическими ракетами или реактивными снарядами, вторые – два.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

– Первое после Второй мировой войны большое нападение на российскую территорию, то есть операция ВСУ в Курской области, публично унизило кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявлял полковник Ричард Джастин Кэмп, офицер британской армии в отставке.

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