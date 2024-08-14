Британский полковник: украинская операция под Курском унизила Путина и показала трусость союзников

Первое после Второй мировой войны большое нападение на российскую территорию – наступление Вооруженных сил Украины на территории Курской области – публично унизило российского диктатора Владимира Путина. Однако он не единственный, кого успех ВСУ на российской территории унизил и ошеломил. В таком же состоянии оказались партнеры Украины из числа тех, кто дает оружие, но ограничивает возможность его использования.

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Так считает полковник Ричард Джастин Кэмп, офицер британской армии в отставке и рыцарь, отмеченный высшей наградой Великобритании. По его мнению, наступление ВСУ "показало трусость союзников", в первую очередь президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера.

Сэр Ричард Кэмп напоминает, как президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использование дальнобойного оружия для защиты как украинских солдат, так и вообще Украины.

"Британские ракеты Storm Shadow могли бы изменить ситуацию в этом сражении, но правительство Британии не желает разрешить использовать их в полную силу. В чем, по мнению сэра Кира Стармера, суть удара по территории России, кроме защиты Украины? И как бы закончилась Вторая мировая война , если бы тогда премьер не разрешил английским и американским бомбам падать на немецкую землю?" – спрашивает полковник.

По определению сэра Ричарда Кемпа, в течение всего времени полномасштабного вторжения РФ в Украину "наиболее жалкий вид имели западные союзники", проводившие политику не с точки зрения оборонных потребностей Украины, "а имея в виду лишь безосновательный страх российской мести". И хотя все так называемые "красные линии" Путина оказались безосновательным запугиванием, каждое следующее решение Запада о предоставлении Украине ракет большой дальности, танков или боевых самолетов "было неохотно, половинчато, неадекватно и охвачено опасениями".

Между прочим, именно эти опасения и "жалкая политика" партнеров и обеспечили успех ВСУ в Курской области, считает британец.

"Украина смогла совершить неожиданное нападение на российскую территорию, потому что большая часть границы с врагом осталась почти без охраны. Дело в том, что Путин знал: его территория остается практически неуязвимой для нападения из-за ограничения Запада на использование оружия. Это касается и аэродромов, путей поставок и материально-технических баз. Значительные силы, которые нужны для их защиты, были брошены на войну в Украине", – утверждает полковник.

"Западные лидеры не осознают, что когда ты сталкиваешься с таким тираном, как Путин, эскалация является единственным языком, которого он боится и который понимает. Мы видим то же на Ближнем Востоке, где Байден умоляет Израиль о деэскалации. Но его неубедительные "нет" не помешают аятолле Хаменеи нажать кнопку и начать Ирану ожидаемую ракетную атаку так же, как не помешали Путину в нападении на Украину", – заметил сэр Ричард Кэмп.

Украина наступлением под Курском дала Западу "спасительный урок", говорит военный.

"Несмотря на захват тысячи квадратных километров святых святынь России, ядерные ракеты на Киев не посыпались. Правда заключается в том, что если бы Украине разрешили эскалировать с самого начала, она уже давно могла бы довести эту войну до конца на выгодных для Киева условиях", – считает британский. полковник.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на заявления российских пропагандистов о том, что армия РФ якобы стабилизирует новую линию фронта.

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