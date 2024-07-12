'ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение': в Пентагоне подтвердили запрет бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ

В Соединенных Штатах Америки заявили, что после саммита НАТО позиция страны относительно разрешения Силам обороны Украины использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, не изменилась. В Вашингтоне по прежнему не разрешают украинцам бить по стране-агрессору своими ракетами.

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Об этом сказала на брифинге в пятницу, 12 июля, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ. Она напомнила, что Штаты разрешают удары своим оружием только за линию границы, когда РФ атакует с другой стороны.

"Наша политика остается неизменной", – отметила представитель Пентагона, отвечая на вопрос о позиции США после призывов президента Украины Владимира Зеленского отменить ограничения на удары по территории РФ.

Она сказала, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы, но сейчас страна не разрешает применение ATACMS для ударов вглубь России.

В то же время Сингх подчеркнула, что у Сил обороны есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби после удара российскмх войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве сказал, что Штаты не будут отменять ограничения для украинских военных на удары по территории России с использованием американского оружия.

Он добавил, что Украина может использовать американское вооружение только для ударов вблизи границы с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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