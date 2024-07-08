США не отменят ограничения на удары по территории РФ американским оружием после атаки на 'Охматдет', – Кирби

США не будут упразднять ограничения для украинских военных на удары по территории России с использованием американского оружия. Такая политика останется в силе, даже несмотря на атаки россиян на детскую больницу "Охматдет".

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Об этом на брифинге в Белом доме сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Когда Кирби спросили, планирует ли Вашингтон снять ограничения после ракетного удара России по детской больнице Охматдет в Киеве, он ответил, что изменений в политике США не будет.

Он добавил, что Украина может использовать американское вооружение только для ударов вблизи границы с Россией.

"Никаких изменений в политике США. Украина в дальнейшем может использовать американское вооружение для ударов вблизи границы с РФ. Это все еще так", – подчеркнул Кирби.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам ".

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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