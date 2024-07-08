Минобороны России цинично похвасталось ударами по Киеву, Кривому Рогу и Днепру, в результате которых поврежден "Охматдет"

В России утверждают, что 8 июля совершили по Украине "групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам". О разрушениях и повреждениях гражданских объектов в Киеве, Кривом Роге, Днепре страна-агрессор умолчала.

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Массированную воздушную атаку прокомментировала пресс-служба минобороны РФ. Мол, этот удар был ответом "на попытки нанесения ущерба российским объектам энергетики".

Россияне традиционно заверяют, что якобы успешно атаковали "военные цели". А "заявления представителей киевского режима" (так написала пресс-служба вражеского МО) о намеренном ракетном ударе по гражданским якобы "не соответствуют действительности".

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", – сказано в сводке российского министерства.

В ночь на 8 июля, а потом утром страна-агрессор атаковала Украину ракетами разных типов. Оккупанты запустили четыре ракеты с самолетов Ту-95МС и две баллистические "Искандер-М". В ВСУ заявили, что сбили три Х-101.

Утром воздушный удар был более масштабным. Предварительно, в этот раз враг запустил более 40 ракет разных типов. Погибшие и потерпевшие есть в Киеве, Кривом Роге, Днепре.

В столице повреждены жилой дом, другие объекты, а также больница "Охматдет". Один из корпусов частично разрушен. По меньшей мере 10 человек в Киеве погибли и 35 пострадали.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Днепре утром 8 июля из-за вражеской воздушной атаки есть один погибший и шесть раненых.

– В Кривом Роге погибли 10 человек, количество раненых – по меньшей мере 42.

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