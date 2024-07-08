В Днепре во время тревоги прогремели взрывы

В Днепре утром в понедельник, 8 июля, во время нового массированного российского ракетного обстрела было слышно взрывы. Жители писали в сети, что видели дым.

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Тревога в области началась в 09:45, потому что Россия ночью запустила по Украине несколько ракет, а утром устроила более масштабную воздушную атаку. Серию взрывов жители Днепра слышали в районе 10:40, 10:50 и 10:55.

Неофициальные мониторинговые каналы писали о прилетах. Подробности и последствия уточняются.

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