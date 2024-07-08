Силы ПВО сбили три из шести ракет, которыми Россия ночью атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны в ночь на 8 июля отбили российскую атаку, уничтожив три крылатые ракеты. Всего в нашем небе было зафиксировано шесть вражеских целей.

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Враг совершал пуски в направлении центральных и юго-западных регионов. О результатах сбития рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что ночью в понедельник войска РФ атаковали нашу страну ракетами воздушного и наземного базирования.

В частности, оккупанты применили четыре Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской области РФ). Кроме того, выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" (районы пусков – Курская область РФ и временно оккупированный Крым).

Защитники неба уничтожили три российские крылатые ракеты Х- 101 в Житомирской и Черкасской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь оккупанты ударили по Украине двумя "Искандерами-М" и запустили 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбили все "Шахеды".

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