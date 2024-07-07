Силы ПВО уничтожили все 13 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины во время воздушной атаки со стороны РФ ночью 7 июля уничтожили все 13 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время оккупанты ударили баллистикой, есть поражение.

Видео дня

ПВО работала в четырех регионах. О результатах отражения этого вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, этой ночью враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БПЛА из Курской области РФ.

Над отражением атаки работали зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ. Так, защитники сбили все "Шахеды" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Известно, что враг нанес ракетные удары по Павлограду в Днепропетровской области. В городе обломками повреждены четыре частных дома. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 6 июля, захватчики атаковали Украину 27 "Шахедами". Защитники неба уничтожили 24 воздушных целей в 12 областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!