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Украинские силы ПВО уничтожили 24 из 27 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

Марина Погорилко
War
2 минуты
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Украинские силы ПВО уничтожили 24 из 27 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 6 июля российские террористы запустили против Украины 27 иранских дронов-камикадзе Shahed. Защитники нашего неба уничтожили 24 воздушных цели.

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О результативном отражении вражеской атаки сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, оккупанты запускали дроны из временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.

Вражеские цели фиксировались в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Как отметил Олещук, в отражении воздушного нападения участвовали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Украинские силы ПВО уничтожили 24 из 27 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

Напомним, под атакой россиян этой ночью оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура Сумщины. В областном центре раздалось несколько взрывов, после чего частично исчезло электро- и водоснабжение.

В ОВА сообщили, что из-за атаки россиян были обесточены населенные пункты области в нескольких районах. Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

В ГПСУ рассказали, что инженеры украинской компании Compass Engineering создали новое оборудование с тепловизионным видением для борьбы с враждебными БПЛА, в частности, с "Шахедами".

Их уже получили "ночные охотники" за дронами из рядов Государственной пограничной службы Украины. Посредством этого специального устройства беспилотники удается обнаружить на значительном расстоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 июля Силы противовоздушной обороны уничтожили в украинском небе 32 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. В Киевской области возникли повреждения от обломков дронов.

– Также в Воздушных силах сообщили, что воины Сил обороны Украины в течение дня 5 июля сбили девять управляемых ракет Х-59/69 российских оккупационных войск. Четыре вражеских авиационных средства были уничтожены на востоке и еще пять – на юге страны.

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