Украинские силы ПВО уничтожили 24 из 27 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 6 июля российские террористы запустили против Украины 27 иранских дронов-камикадзе Shahed. Защитники нашего неба уничтожили 24 воздушных цели.

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О результативном отражении вражеской атаки сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, оккупанты запускали дроны из временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.

Вражеские цели фиксировались в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Как отметил Олещук, в отражении воздушного нападения участвовали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Напомним, под атакой россиян этой ночью оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура Сумщины. В областном центре раздалось несколько взрывов, после чего частично исчезло электро- и водоснабжение.

В ОВА сообщили, что из-за атаки россиян были обесточены населенные пункты области в нескольких районах. Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

В ГПСУ рассказали, что инженеры украинской компании Compass Engineering создали новое оборудование с тепловизионным видением для борьбы с враждебными БПЛА, в частности, с "Шахедами".

Их уже получили "ночные охотники" за дронами из рядов Государственной пограничной службы Украины. Посредством этого специального устройства беспилотники удается обнаружить на значительном расстоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 июля Силы противовоздушной обороны уничтожили в украинском небе 32 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. В Киевской области возникли повреждения от обломков дронов.

– Также в Воздушных силах сообщили, что воины Сил обороны Украины в течение дня 5 июля сбили девять управляемых ракет Х-59/69 российских оккупационных войск. Четыре вражеских авиационных средства были уничтожены на востоке и еще пять – на юге страны.

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