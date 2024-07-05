Защитники неба сбили все 32 'Шахеда', которые РФ ночью запустила по Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили в украинском небе еще 32 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Враг запускал их во время атаки, продолжавшейся с ночи до утра 5 июля.

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На Киевщине возникли повреждения от обломков дронов. Об отражении очередного вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что российские оккупанты атаковали Украину 32 "Шахедами" из Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Удар отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В течение ночи защитники неба сбили все 32 БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областей.

Ранее в Макаровской горомаде Бучанского района Киевщины известили, что в одном из населенных пунктов обломками дрона повредило шесть частных домов и автомобиль. Там выбиты окна, повреждены двери и крыши. Сами жители не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 4 июля, силы ПВО сбили 21 из 22 "Шахедов". На Житомирщине из-за падения обломков загорелся дом и пострадала женщина. А в Черниговской области вражеский дрон поразил объект, из-за чего тысячи потребителей остались без электроэнергии.

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