Оккупанты ночью атаковали Киевщину: повреждены дома и авто

Российская атака дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 ночью 5 июля привела к повреждениям в Киевской области. В частности, обломки посекли дома и авто в Макаровской громаде Бучанского района.

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К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщил поселковый глава Вадим Токарь.

"Сегодня ночью Макаровская громада была атакована враждебными БПЛА", – написал он.

По его словам, в одном из населенных пунктов обломками дрона было повреждено шесть частных домов и один автомобиля.

В жилищах мирных граждан выбиты окна, повреждены двери и крыши. Сами жители не пострадали.

Токарь добавил, что все необходимые службы работают на месте события для описания, фиксации и ликвидации последствий российской атаки.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко уточнил, что враг атаковал область ударными дронами почти всю ночь в пятницу. Воздушная тревога была объявлена несколько раз и длилась более четырех часов.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие также отсутствуют", – подчеркнул он, добавив, что в Макаровской громаде продолжаются работы по ликвидации и последующей фиксации последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью Киевщина тоже была под атакой "Шахедов". Вражеским донам не удалось достичь Киева: все цели защитники неба уничтожили на подлете к столице.

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