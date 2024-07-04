Ни один 'Шахед' не долетел до Киева: в КГВА рассказали о последствиях атаки РФ

Российским дронам-камикадзе типа Shahed-136/131 этой ночью, 4 июля, не удалось достичь Киева. Во время атаки все вражеские цели защитники неба уничтожили на подлете к столице.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что информацию о типе и количестве уничтоженных вражеских БПЛА сообщат в Воздушных силах ВСУ.

По словам чиновника, на этот раз агрессор совершил воздушную атаку по Украине исключительно с применением ударных беспилотников. Они были запущены с территории Курской области РФ, к украинской столице приближались волнами и по разным направлениям.

Однако благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО "Шахеды" были уничтожены на подступах к столице.

"В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена. Берегите себя и всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги!" – добавил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня страна-агрессор РФ совершила ракетную атаку по Киевщине, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было, однако из-за падения обломков в столице и области получили повреждения многоэтажка, частные дома, помещение пожарного подразделения.

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