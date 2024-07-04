Силы ПВО сбили 21 из 22 'Шахедов', которыми ночью Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины ночью 4 июля обезвредили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общем запустили 22 беспилотника, известно о попадании на Черниговщине.

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О результатах отражения атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, враг атаковал ударными БПЛА из Курской области РФ.

По "Шахедам" работали зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны и средства радиоэлектронной борьбы ВС ВСУ.

Совместными усилиями был сбит 21 дрон в пределах Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской и Житомирской областей.

Ранее в КГВА отметили, что во время этой атаки ни одному "Шахеду" не удалось достичь Киева – все цели защитники неба уничтожили на подлете к столице.

На Житомирщине были сбиты три БПЛА, обломки упали на дом и привели к пожару, также пострадала женщина.

При этом в Черниговской области вражеский дрон попал в один из объектов. В результате без электроснабжения остались 5963 потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью силы ПВО сбили 11 российских воздушных целей, в том числе ракету "Искандер-К". Враг запустил в общем три таких ракеты, а еще четыре Х-59, пять "Шахедов" и "Орлан-10".

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