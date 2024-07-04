Оккупанты атаковали Черниговщину, есть прилет: тысячи людей остались без света

В Черниговской области 4 июля российский дрон-камикадзе типа Shahed попал в один из инфраструктурных объектов. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что в эту ночь воздушная тревога в регионе длилась более пяти часов.

"К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", – добавил чиновник.

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