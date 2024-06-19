Оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине: пострадал мужчина

Войска России утром 19 июня сбросили взрывчатку на жилой дом в Семеновской громаде Черниговщины. Вследствие удара пострадал 55-летний мужчина, владелец дома.

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Об очередном обстреле сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. "Сегодня утром россияне нанесли удар по Семеновской громаде Новгород-Северского района", – написал он в сосетях.

По словам Чауса, взрывчатку сбросили на жилой дом, из-за чего был ранен хозяин дома.

"55-летний владелец дома получил осколочные ранения ног. Доставлен в больницу. Россия – террорист!" – говорится в сообщении Чауса.

В полиции Черниговщины рассказали: получив сообщение об атаке РФ, полицейские оперативно прибыли на место, эвакуировали раненого и передали его бригаде экстренной медицинской помощи.

Взрывом поврежден жилой дом потерпевшего.

Полицейские фиксируют последствия вражеских обстрелов и собирают доказательства военных преступлений российских захватчиков.

Сведения об обстреле будут внесены в ЕРДР по статье 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня РФ нанесла удар по Львовщине. Прилет был в Малехове Львовской громады, там ранен мужчина-охранник 70 лет.

Также вследствие обстрела поврежден Научно-исследовательский институт во Львове.

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