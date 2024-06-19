В результате вражеской атаки поврежден Научно-исследовательский институт во Львове. Фото

Российские оккупационные войска в ночь на 19 июня нанесли удар на Львовщине. Кроме прилета в Малехове, также во время атаки потерпел разрушения Научно-исследовательский институт во Львове.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Здание института получило значительные повреждения.

На фото заметно, что обрушилась крыша здания и частично повреждены стены.

Ранее сообщалось, что 19 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Враг запустил их с юга, однако БПЛА в конце концов долетели до западных областей, во Львове и области работала ПВО. В результате попадания в Малехове Львовской общины был ранен мужчина-охранник в возрасте 70 лет. Он находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня российские террористы запустили против Украины 21 дрон-камикадзе типа Shahed. 19 воздушных целей удалось обезвредить силами и средствами ПВО. Россияне запускали БПЛА по направлениям Приморско-Ахтарск в России и мыс Чауда – в Крыму.

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