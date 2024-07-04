На Житомирщине в результате падения обломков 'Шахеда' вспыхнул пожар в доме: пострадала женщина. Фото

В Житомирской области силы противовоздушной обороны ночью 4 июля сбили три дрона-камикадзе типа Shahed. В одном из случаев обломки вражеского БПЛА упали на дом и привели к пожару.

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В результате атаки пострадали женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Он отметил, что пожар в частном доме спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали. Там выгорела крыша и есть повреждения внутри.

Женщину, получившую травмы, госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

"Спасибо силам ПВО и нашим спасателям за эффективную работу и спасенные жизни!" – добавил глава ОВА.

Главное управление ГСЧС в Житомирской области уточнило, что уже во время тушения пожара спасатели эвакуировали из дома женщину, которая получила ожоги.

"Пожар оперативно локализован и ликвидирован. На его тушение привлекалось два отделения спасателей и две единицы пожарной техники", – подчеркнули спасатели.

Ранее в Воздушных силах ВСУ известили об уничтожении 21 из 22 "Шахедов" во время российской дроновой атаки в ночь на 4 июля. В частности, беспилотники были обезврежены в пределах Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей. На Черниговщине произошло попадание.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля дрон-камикадзе типа Shahed ударил по инфраструктурному объекту в городе Звягель Житомирской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения не было, вместе с тем возникла прямая угроза загрязнения воздуха.

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