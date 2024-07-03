Силы ПВО утром сбили 11 воздушных целей: среди них ракета 'Искандер-К' и пять 'Шахедов'

Утром 3 июля армия РФ нанесла удар семью ракетами и пятью "Шахедами", которые в основном были направлены на Днепропетровщину. Силы ПВО сбили 11 воздушных целей.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. По его словам, оккупанты запустили три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять ударных дронов типа Shahed.

"Основное направление удара – Днепропетровщина", – информировал Олещук.

Силами и средствами зенитных ракетных войск ВС ВСУ сбиты 11 воздушных целей:

– одну крылатую ракету "Искандер-К";

– четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;

– пять ударных БПЛА "Shahed-131/136";

– один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Спасибо за боевую работу и поздравляю воинов зенитных ракетных войск с профессиональным праздником! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении командующего.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов. Вследствие российского обстрела повреждены ТЦ и медучреждение. Местные власти заявили о трех погибших и 18 раненых, среди которых 14-летняя девочка.

Кроме того, войска РФ ударили по Харьковщине. Авиацией атаковали поселок Боровая, а ракетами С-400 – село Русская Лозовая. Погиб человек, по меньшей мере семь пострадавших, разрушены жилые дома, магазины и админздание.

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