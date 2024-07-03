В Днепре прогремели взрывы

В Днепре утром 3 июля прогремели мощные взрывы. За полчаса до них в области была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Взрывы раздались около 08:45, их было два. В 9:11 прозвучала повторная серия взрывов.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 08:14.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 08:15 сообщили о движении двух групп российских "Шахедов" в направлении области: одна двигалась с Кировоградщины, вторая – с Херсонщины.

Впоследствии ведомство информировало о движении ударных БПЛА на Днепр.

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