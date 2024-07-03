'Российский террор могут остановить только две вещи': Зеленский отреагировал на новый удар по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром 3 июля. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Глава государства также опубликовал видео моментов обстрела, его последствий и ликвидации пожара на месте попадания.

По словам Зеленского, по состоянию на 13:38 известно о пяти погибших и 34 пострадавших, среди которых один ребенок.

"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. 34 человека пострадали, среди них ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал", – заявил он.

Зеленский добавил: что противостоять агрессии РФ могут только современная ПВО и дальнобойность украинского оружия:

"Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора".

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