В изуродованном доме нашли тело женщины: возросло количество жертв удара РФ по Днепру 28 июня

В Днепре возросло количество жертв российского теракта 28 июня. В разрушенной многоэтажке обнаружили тело женщины.

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Таким образом уже известно о двух людях, погибших вследствие российского обстрела. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В ОВА заявили, что сотрудники ГСЧС обнаружили тело женщины ночью 2 июля во время аварийно-спасательных работ. Также Лысак добавил, что на месте теракта продолжают работать спасатели.

По состоянию на утром 2 июля разобрано около 70% конструкций дома, который россияне уничтожили ракетой вечером 28 июня.

"Ночью в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер. Работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели разобрали около 70% конструкций", – сообщили в ОВА.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что спасатели обнаружили тело женщины под завалами на уровне 7 этажа. Таким образом, число погибших увеличилось до двух. Пострадали 12 человек, из них один ребенок, спасены 2 человека. Сейчас продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Напомним, ночью 2 июля российские войска продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровщины. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что в Днепре в ночь на 1 июля прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. Враг атаковал город баллистическими ракетами. Вследствие очередного теракта россиян пострадали мирные жители.

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