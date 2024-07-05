В Украине разработали тепловизионные приборы для обнаружения "Шахедов". Видео

Инженеры украинской компании Compass Engineering создали новое оборудование с тепловизионным видением для борьбы с вражескими БПЛА, в том числе "Шахедами". Их уже получили "ночные охотники" за дронами из рядов Государственной пограничной службы Украины.

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На Facebook-странице ГПСУ 5 июля показала видео ноу-хау на вооружении мобильных огневых групп ПВО. С помощью этого специального прибора беспилотники удается обнаружить на значительном расстоянии.

"Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит "прицелом", позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь. Так что результативность работы мобильных огневых групп должна быть теперь еще выше", – ожидают в ведомстве.

Как видно на ролике, тепловизионным объективом защитники украинского неба оборудовали свое ударное оружие, установленное прямо в кузове пикапа. Во время воздушной тревоги машина военных оперативно выезжает в район вероятного пролета "Шахедов".

Отметим, что Compass Engineering разрабатывает и внедряет на практике инновационные технологические решения для наших Сил обороны с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее операторы БпЛА 20-й Отдельного батальона специального назначения показали свою работу на самых горячих направлениях и призвали граждан присоединиться к актуальному сбору, чтобы помощь в защите Украины.

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