Вражеская техника должна гореть: украинцев призвали присоединиться к сбору на дроны. Видео

Современную войну просто невозможно представить без дронов. Операторы БпЛА 20-й Отдельного батальона специального назначения круглосуточно уничтожают технику и личный состав оккупантов на самых горячих направлениях.

Видео дня

Украинские военные предложили пересмотреть видеоподборку с их работой за последние несколько дней. Кроме того, воины 20 ОБСП предложили приобщиться к актуальному сбору.

"Вражеская техника должна пылать! Если Вам тоже нравится, как оно горит, присоединяйтесь к сбору. И обязательно распространите это видео. Потому что вместе мы сила!" – говорится в сообщении батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР показали, как за сутки сожгли более десятка единиц техники оккупантов. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" показали результативную работу по уничтожению логистики российских захватчиков.

Ранее воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали точную работу артиллерийской разведки. Враждебные целые морпехи обнаруживают с помощью разведывательного беспилотника H10 Poseidon.

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