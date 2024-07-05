Минус девять ракет и семь дронов: в Воздушных силах рассказали подробности работы ПВО на юге и востоке

Воины Сил обороны Украины в течение пятницы, 5 июля, сбили девять управляемых ракет Х-59/69 российских оккупационных войск. Четыре вражеских авиационных средства было уничтожено на востоке и еще пять – на юге страны.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как отметили военные, эти ракеты враг направил из самолетов тактической авиации.

Кроме того, в южных регионах Украины уничтожены семь разведывательных беспилотников: четыре ZALA, два Supercam и один "Орлан-10".

Также враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" Полтавщину, а по Харьковщине нанес авиаудары с применением управляемых авиабомб, добавили в Воздушных силах.

Напомним, что в ночь на 5 июля оккупанты атаковали Украину 32 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курска и Приморско-Ахтарска (РФ). Силы противовоздушной обороны уничтожили все российские ударные дроны в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областей.

А в предыдущую ночь, 4 июля, силы ПВО сбили 21 из 22 "Шахедов". В Житомирской области из-за падения обломков загорелся дом и пострадала женщина. А в Черниговской области вражеский дрон поразил объект, из-за чего тысячи потребителей остались без электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля российские оккупационные войска снова обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Из-за атак врага есть двое пострадавших мирных жителей.

Кроме того, в Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновский район) и город Украинка (Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере один погибший, а также раненые мирные жители.

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