Россияне атаковали Сумщину 'шахедами': в области местами пропал свет

В ночь на 6 июля в Сумах во время воздушной тревоги из-за атаки РФ "Шахедами" раздались взрывы. После этого в городе частично исчезли электро- и водоснабжение. Также свет исчез в громадах области.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщают жители области. Отмечается, что серия взрывов прогремела уже после полуночи. По ощущению местных жителей, эта российская атака Сумщины – одна из самых сильных за последнее время.

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Сумской области еще в 22.43. В частности, военные сообщали о группе вражеских БПЛА возле города Сумы. Также в Воздушных силах призвали жителей скрыться в укрытии.

О том, что в Сумах слышались звуки взрывов, первое сообщение от жителей поступило в 00:20. После этого люди пожаловались, что в Сумах частично нет электроснабжения.

Местные власти еще никак не прокомментировали взрывы. Но в горводоканале отметили, что в Сумах обесточены все объекты их предприятия, поэтому в городе временно прекращена подача воды.

Также известно, что в Черниговской области раздаются взрывы. Военные мониторы сообщают о работе ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине поздно вечером в пятницу, 5 июля, снова была объявлена воздушная угроза из-за запуска россиянами Shahed-131/136. Дроны-камикадзе зашли в наше воздушное пространство с северо-восточного направления, а всего через несколько минут – и с юга тоже.

В ночь на 5 июля страна-агрессор Россия тоже запустила Shahed-131/136 по Украине. Наши Воздушные силы заявили, что сбили 32 из 32 ударных БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!