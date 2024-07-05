По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений

В Украине поздно вечером в пятницу, 5 июля, снова была объявлена угроза из-за запуска россиянами Shahed-131/136. Дроны-камикадзе зашли в наше воздушное пространство с северо-восточного направления, а всего несколькими минутами спустя – и с юга тоже.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Сумской области в 22:43 на своем официальном Telegram-канале. А в Херсонской области тревога прозвучала в 22:45.

С Сумщины БПЛА летели на юго-запад, поэтому в 23:05 покраснела на карте также Полтавщина.

Шахеды, зафиксированные над Херсонской областью, направлялись северо-западным курсом, сообщила пресс-служба наших военных.

Около 23:30 угроза атак дронами дошла до Днепропетровской области. В ВСУ рассказали, что "Шахеды" летели несколькими группами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля страна-агрессор Россия тоже запустила Shahed-131/136 по Украине. Наши Воздушные силы заявили, что сбили 32 из 32 ударных БПЛА.

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