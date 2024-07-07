Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья' и вывела в Черное море носители 'Калибров': возможны пуски крылатых ракет

Вечером в воскресенье, 7 июля, государство-агрессор Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95, который являются носителями крылатых ракет Х101. Вражеские самолеты направляются на пусковые рубежи, вероятно, для населения по Украине ракетного удара.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как отмечается, четыре борта Ту-95 взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

В ПС отметили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи после 01:10.

В то же время, по данным мониторинговых каналов, российские оккупационные войска, вывели в Черное море две подводные лодки из порта Туапсе. Общий залп – до восьми крылатых ракет "Калибр".

Канал "Николаевский Ванек" пишет, что вылет Ту-95, вероятно, является боевым. В районе Энгельса бомбардировщики оккупантов будут примерно в 01:30-02:00. Если пуски будут отсюда, ракеты могут быть в воздушном пространстве Украины около 02:20-03:00.

Если же пуски будут из района Каспийского моря, то ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:30-04:30.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате чего был уничтожен один украинский самолет. Также на военном объекте обломками посекло несколько нерабочих самолетов.

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