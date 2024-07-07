В Миргороде ударом РФ был уничтожен один украинский самолет, еще несколько "нерабочих гробов" посекло, – Игнат

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области, вследствие чего был уничтожен один украинский самолет. Также на военном объекте осколками посекло несколько нерабочих самолетов.

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При этом кремлевская пропаганда рассказывает, что ракетным ударом оккупанты якобы уничтожили 7 самолетов. Об этом в Facebook написал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российская пропаганда постоянно публикует кадры с ударами по украинской технике, чтобы поднять боевой дух своей оккупационной армии и деморализовать украинское общество. Однако вражеская пропаганда сильно преувеличивает успехи захватчиков и врет о реальных последствиях своих обстрелов.

Игнат отметил, что самолет на аэродроме в Миргороде пытались спасти и приняли для этого определенные меры. При этом полковник подчеркнул, что враг действительно корректировал удары с помощью беспилотника "Орлан-10".

Также он объяснил, что с недавних пор оккупанты внедрили новую тактику применения БПЛА оперативно-тактического уровня. Игнат предположил, что россияне выключают навигацию и направляют беспилотник к объекту инерционно, а затем включают GPS над объектом и онлайн выдают координаты цели. При этом он подчеркнул, что украинские военные принимают меры для противодействия такой разведке.

"За последние три месяца враг в разы увеличил обстрелы баллистики ОТРК "Искандер-М", которые, к сожалению, стали более точными, и это в первую очередь почувствовали на наших оперативных аэродромах. Поэтому многие меры по противодействию врагу проводится пассивной обороной, речь идет о введении врага в заблуждение, применении макетов техники и прочее", – заявил Игнат.

По его словам, в течение двух лет летный состав и наземный персонал оперативных аэродромов предпринимают титанические усилия, чтобы уберечь самолеты от уничтожения. Также он добавил, что удары по нашим аэродромам участились, ведь украинская авиация несет серьезную угрозу для оккупантов.

Напомним, командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что россияне уничтожили "Искандерами" макеты самолетов и ЗРК. Удары пришлись по аэродрому Долгинцево (Кривой Рог) и в районе "Южного" (Одесщина).

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области 5 июля раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги. Российские террористы снова ударили по городу баллистикой.

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