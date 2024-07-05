В Миргороде на Полтавщине слышали звуки взрыва: также сообщают о разведдроне

В Миргороде Полтавской области в 10:20 5 июля раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги. Российские террористы снова ударили по городу баллистикой.

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Мониторинговые каналы пишут, что, предварительно, россияне применили ракету "Искандер-М". Также Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил об угрозе повторных пусков. Кроме того, над городом работает вражеский разведывательный дрон.

В 10:35 в Воздушных силах предупредили, что на Миргород следует еще одна ракета. Через несколько минут на территории громады прогремели повторные взрывы. Оккупанты запускали баллистику из Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 июля Россия атаковала Полтавщину. В результате обстрела была повреждена газовая инфраструктура, погиб один работник АО "Укргаздобыча".

– Также в результате удара 3 июля по Полтавской области обломками был поврежден детский сад и школа. Кроме того, в результате военного преступления российских оккупантов есть раненые.

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