Оккупанты попали по газовой инфраструктуре, есть погибший: всплыли детали атаки РФ на Полтавщину

В среду, 3 июля, страна-агрессор атаковала Полтавщину. В результате обстрела была повреждена газовая инфраструктура.

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Подробности рассказали в Минэнерго в четверг, 4 июля. Там отметили, что погиб один работник АО "Укргаздобыча".

"Вчера, 3 июля 2024 года, Россия ударила по Полтавщине. Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО "Укргаздобыча", – говорится в сообщении ведомства.

В результате атаки погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 3 июля, войска России в среду, 3 июля, ударили ракетами по Полтавской области. Сообщалось, что обломками были повреждены детский сад и школа.

Напомним, что утром 3 июля в российские оккупанты ударили по Днепру, в городе прозвучала серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Пять человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка.

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