'Макеты еще подвезут': в Воздушных силах рассказали правду об ударах РФ по аэродромам в Кривом Роге и Южном. Видео

Россияне уничтожили "Искандерами" макеты самолетов и ЗРК. Удары пришлись по аэродрому Долгинцево(Кривой Рог) и в районе "Южного"(Одесщина).

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Об этом написал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. И отметил, что у врага стало меньше "Искандеров".

"Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М" , снятых с российских разведывательных БПЛА", – отметил он.

По словам Олещука, на аэродроме Долгинцево (Кривой Рог 3.07) и район "Южное" (Одесская область 6.07) личным составом Воздушных Сил были успешно проведены мероприятия по пассивной обороне.

"Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварен, но мы – сильнее!" – резюмировал Олещук.

Стоит отметить, что сегодня утром россияне опубликовали видео и заявили об уничтожении двух пусковых установок "Patriot" и одного РЛС "Жираф".

Напомним, что сегодня, 6 июля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались звуки взрыва. В небе над городом был замечен дым. Первый взрыв был слышен около 10:50, около 11:40 враг ударил повторно по тем же населенным пунктам – Одесса/Южное.

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