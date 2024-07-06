В Одессе слышны звуки взрывов

В Одессе во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. В небе над городом был замечен дым.

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Об этом сообщило "Суспільне". Мониторинговые каналы фиксировали выход баллистики из временно оккупированного Крыма в сторону региона. Там уточнили, что взрыв прогремел в населенном пункте Южное недалеко от Одессы.

Первый взрыв был слышен около 10:50, около 11:40 враг ударил повторно по тем же населенным пунктам – Одесса/Южное.

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.

А 30 июня враг применил для удара по Одесщине ракету "Искандер-М". Взрыв раздался в Белгород-Днестровском районе. О последствиях удара ракетой не уточнялось.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 6 июля оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. В результате этой атаки погибли два человека.

– Также ночью 6 июля государство-террорист Россия атаковала энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

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