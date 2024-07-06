Оккупанты утром ударили по Херсонщине, под завалами погибли два человека

Российские оккупационные войска утром 6 июля в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. В результате этой атаки погибли два человека.

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Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. По факту гибели людей было начато расследование.

По данным следствия, 6 июля 2024 года в 04:00 российская армия обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

В результате артиллерийских обстрелов разрушен частный дом, под завалами которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры осуществляют все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 5 июля, российские оккупационные войска сбросили две корректируемые авиационные бомбы (КАБ) на город Селидово в Донецкой области. Захватчики убили пятерых мирных жителей, еще 11 получили ранения.

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