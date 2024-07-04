В Одессе раздался взрыв: была зафиксирована скоростная цель

В Одессе во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Перед этим в направлении области была зафиксирована скоростная цель.

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Об этом в Telegram сообщил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, оккупанты направили на регион баллистику.

Жителей Черноморска в Telegram Воздушных сил ВСУ также призвали находиться в укрытиях.

4 июля российский дрон-камикадзе типа Shahed попал в один из инфраструктурных объектов Черниговской области. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением. Без электроснабжения осталось 5963 потребителей.

Тем временем в Днепре возросло количество жертв в результате удара оккупантов по многоэтажному дому в центре Днепра 28 июня. 4 июля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины. Это уже третья жертва удара по днепровскому дому.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 июля оккупанты ударили ракетами по Полтавской области. Обломками повреждены детский сад и школа. В результате очередного военного преступления российских оккупантов есть жертва и раненые.

– 3 июля российские террористы также атаковали Харьков. Они нанесли удар КАБами по жилому району города. Под завалами очутились дети.

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