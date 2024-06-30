В Одесской области раздался взрыв: враг применил 'Искандер-М'

В Одесской области утром 30 июня во время воздушной тревоги раздался взрыв. Предварительно враг применил для удара ракету "Искандер-М".

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе.

О последствиях удара ракетой не уточняется.

"По состоянию на данный момент чисто, раздался взрыв в Белгород-Днестровском районе: предварительно враг применил Искандер-М", – сообщил спикер.

Незадолго до этого, в 08:51, в Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Одесщины.

"Ракета в направлении Одесщины с Черного моря!" – говорилось в сообщении.

По состоянию на 09.10 в Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июня российские войска атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. Под ударами врага оказались Никополь, а также Мировская, Покровская и Марганецкая общины.

Видео дня

Напомним, накануне, 29 июня, россияне атаковали Вольнянск в Запорожье. В результате очередного военного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, семь человек, среди погибших – двое детей. Помощь в больнице получили 20 человек. Госпитализированы были семь человек, пятеро из них – четыре взрослых и ребенок – в тяжелом состоянии.