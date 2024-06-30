Оккупанты ударили дроном-камикадзе по Днепропетровщине, вспыхнул пожар. Фото

В ночь на 30 июня российские войска атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. Под ударами врага оказались Никополь, а также Мировская, Покровская и Марганецкая громады.

Есть разрушения, из-за обстрелов загорелось поле. О ситуации в регионе на 07:30 утра 30 июня рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Атаки захватчики начали еще с вечера 29 июня.

"Вчера вечером враг атаковал Никополь и Мировскую громаду беспилотниками разных типов. Поврежден частный дом и хозяйственное сооружение", – рассказал о последствиях атак Лукашук.

А уже утром оккупанты ударили по Покровской громадедроном-камикадзе. Марганецкую громаду обстреляли из артиллерии, там вспыхнул пожар.

"Из-за обстрелов загорелось поле. Какие еще последствия, уточняем. В других громадах области ночь прошла без обстрелов", - уточнил глава Днепропетровского облсовета.

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Напомним, накануне, 29 июня, россияне атаковали Вольнянск на Запорожье. В результате очередного военного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, семь человек, среди погибших – трое детей. Помощь в больнице получили 20 человек. Госпитализированы были семь человек, пятеро из них – четыре взрослых и ребенок – в тяжелом состоянии.