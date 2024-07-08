Стало известно, какой ракетой Россия атаковала 'Охматдет' в Киеве

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия для атаки по "Охматдету" использовала стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по этому факту уголовное производство.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – отметил председатель СБУ Василий Малюк.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского удара погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, среди которых по меньшей мере двое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством), продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что на Западе отреагировали на удар России по "Охматдету" в Киеве. Так, после прилетов в столице чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Арад Бенк заявил о терроризме со стороны РФ. Посол Германии Мартин Егер также рассказал своей аудитории об обстреле "Охматдета".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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