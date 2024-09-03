ВСУ продвинулись к северо-западу от Суджи, россияне отступили во избежание окружения – ISW

Российские войска недавно восстановили ранее утраченные позиции восточнее населенного пункта Коренево в Курской области. В то же время украинские силы продвинулись северо-западнее Суджи, заставив россиян отступить, чтобы избежать окружения.

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Штурмуют украинцы по нескольким направлениям, также они продолжают уничтожать российские понтонные переправы через реку Сейм. О ситуации рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Проанализировав геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, аналитики пришли к выводу, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (восточнее населенного пункта Коренево), также в ISW предположили, что украинские силы, вероятно, отступили от поселения.

А вот в районе Суджи отступать пришлось уже россиянам. Один из российских военных блогеров заявил о продвижении украинцев вблизи Погребков и Малой Локни северо-западнее Суджи. Россияне же оставили свои позиции в этих населенных пунктах, чтобы избежать окружения.

В целом, операция Сил обороны в Курской области продолжается. По данным российских источников, украинские воины проводили штурмовые действия юго-западнее Коренево – вблизи Комаровки, у самого райцентра, а также к востоку от него, возле Ольговки и Кремяной. Также атакуют украинские воины к северо-востоку от Суджи в районе Большого Солдатского и Мартыновки и к юго-востоку от этого города – у Борков. Атаки там фиксировались 1 и 2 сентября.

В то же время украинские воины не оставляют без внимания реку Сейм. Как жаловался один из российских блогеров, они продолжают наносить удары по понтонным переправам, которые россияне приводят через сейм в Глушковском районе (восточнее украинского выступления на Курщине).

Также в ISW добавили, что украинским силам в Курские области противостоят армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная бригада, 56-й полк ВДВ и чеченское подразделение спецназначения "Ахмат". Также вблизи Суджи, как сообщается, действуют подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", ранее известной как батальон "Пятнашка".

Напомним, ранее в ISW оценили угрозу от предоставления России иранских баллистических ракет. Снабжать их Иран может начать уже в ближайшие дни, а российские военные еще в августе проходили подготовку по работе с ними.