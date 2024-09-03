Российские военные уже проходят подготовку: в ISW оценили угрозу от предоставления России иранских баллистических ракет

В ближайшие дни Иран может начать передавать России баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Соответствующее соглашение Москва и Тегеран, по данным разведки, подписали в декабре 2023 года.

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Российские военные уже проходят подготовку по применению этого иранского вооружения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Ожидается, что Иран "в скором времени" поставит России баллистические ракеты для поддержки российского вторжения в Украину", – говорится в материале.

Аналитики, в частности, процитировали сообщение Bloomberg, опубликованное 2 сентября. Издание, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, написало, что Тегеран может начать доставку своих баллистических ракет в Россию "в течение нескольких дней". Впрочем, ни типы ракет, ни их количество собеседники Bloomberg не назвали.

Источники Reuters в европейской разведке еще в августе рассказывали, что Иран и Россия подписали в декабре прошлого года контракт на поставки баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360. Речь может идти о сотнях ракет, способных поражать цели на расстоянии до 120 км.

Также в европейской разведке получили информацию о том, что десятки российских военнослужащих уже в августе обучались работе с Fateh-360.

"Согласно предварительным оценкам ISW, использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу", – считают аналитики.

В целом сотрудничество между Тегераном и Москвой в военной сфере набирает обороты. Иран уже предоставил России значительное количество ударных дронов, которые оккупанты применяют для атак на украинские города. Потенциальная же передача Тегераном еще и баллистических ракет, по мнению европейских чиновников, с которыми общалось издание Bloomberg, приведет к "тревожному развитию конфликта".

Как отмечает военный портал Defense Express, в материале Reuters впервые озвучено, что предметом сделки стали ракеты Fath-360 и Ababil. Ранее в материалах по вероятной передаче Ираном ракет России, которые время от времени появляются в информационном пространстве еще с осени 2022 года, чаще всего упоминались Fateh-110 и Zolfaghar. Хотя догадки по поводу Ababil также изредка звучали

И об Ababil, и о Fath-360 известно не так и много. Однако кое-какую информацию Defense Express собрать смогли.

Ababil

Иранская ракета Ababil – достаточно небольшая по размерам. Ее длина составляет 3,7 м, вес – 240 кг. Дальность Ababil – до 85 кг.

Ababil существует в двух версиях со спутниковой и инерциальной навигацией и дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке. Также известно, что пуск ракеты производится из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе.

Эту ракету иранцы привозили в Москву на выставку "Армия-2023". А координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби в ноябре прошлого года называл ее среди иранских ракет, которые могут интересовать Россию.

Fath-360

А вот Fath-360 в публичном пространстве ни разу не называли среди тех, что заинтересовали Россию.

Эта ракета называется также BM-120, о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Длинной она, как следует из скупых упоминаний в информационном пространстве – 5,1 м. Диаметр ракеты –368 мм. Общий вес Fath-360 составляет 787 кг, из них 150 кг приходится на боевую часть. Скорость, как декларируется, достигает 4 Маха, дальность полета составляет до 120 км.

Система наведения состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Эксперты Defense Express предполагают, что Fath-360 является значительно уменьшенной копией Fateh-110. Пусковая Fath-360 традиционно для Ирана замаскирована под обычный гражданский грузовик.

"В то же время главная разница между Fath-360, Ababil и Fateh-110, Zolfagar в том, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а вторые – для атак объектов в глубоком тылу", – пишет Defense Express.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия после продолжительной паузы наращивает использование ракет из КНДР. Активизация государства-агрессора в этом направлении фиксировалась в начале августа, до того же было около пяти месяцев затишья.

Часто агрессор запускает северокорейское вооружение одновременно с иранскими дронами-камикадзе, отмечали тогда аналитики.