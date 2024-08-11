Россия после длительной паузы наращивает использование ракет из КНДР: в Defense Express объяснили, о чем это может свидетельствовать

Страна-террорист Россия начала чаще применять в войне против Украины баллистические ракеты из КНДР. Часто агрессор запускает северокорейское вооружение одновременно с иранскими дронами-камикадзе.

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Сейчас россияне могут использовать новую тактику во время обстрела северокорейскими ракетами. Об этом сообщает портал Defense Express.

Аналитики обратили внимание, что Россия возобновила и постепенно наращивает использование баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине после паузы в 5 месяцев. Первый эпизод применения этого образца ракетного вооружения после длительной паузы произошел 31 июля, но тогда северокорейские ракеты не долетели до цели.

После этого путинские войска запустили ракеты КНДР 6 августа по Киевской области. Тогда одна из северокорейских KN-23 развалилась в воздухе под Броварами.

По мнению аналитиков, пятимесячную паузу российские войска могли использовать для доработки KN-23. Также враг мог нарабатывать новую тактику использования этого вооружения для ударов по Украине.

Напомним, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа: они оказались под завалами дома. Еще трое мирных жителей пострадали.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России. 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские силы используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику на одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

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