КНДР может расширить объем и ассортимент оружия, поставляемого им в Россию – ISW

Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России. 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские силы используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью.

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В частности, северо-западнее Шебекино в Белгородской области россияне использовали противотанковый управляемый ракетный комплекс Bulsae-4, предоставленный Северной Кореей, установленный на колесном бронетранспортере North Korean-M2010. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Некоторые российские милблогеры осторожно расширили украинский отчет, но подвергли сомнению его достоверность. ISW не может независимо подтвердить использование этой техники российскими силами в Белгородской области, но если это подтвердится, это будет свидетельством увеличения типов вооружений, поставляемых Северной Кореей в Россию.

Издание NK Pro, ориентированное на Северную Корею, сообщило 26 июля, что спутниковые изображения свидетельствуют об увеличении производства противотанковых ракет в Северной Корее, вероятно, из-за растущего интереса России к приобретению боеприпасов. NK Pro обнаружило, что Северная Корея начала строительство крупного производственного цеха на заводе измерительных приборов Sinuiju в мае 2024 года, а в июне 2024 начала модернизацию нескольких производственных цехов на стекольном заводе Taegwan, которые оба производят противотанковые ракеты.

Увеличение объема и ассортимента северокорейского оружия для России, вероятно, является частью соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном президентом России Владимиром Путиным и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином во время визита Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

Также в ISW ранее отмечалось, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи ее армии для использования против Украины. На сегодняшний день Пхеньян уже передал оккупантам миллионы снарядов, а Тегеран – множество "Шахедов".

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