Оккупанты начали применять против Украины ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР – СМИ
Российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.
Об этом сообщает "Милитарный". Этот комплекс способен поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км.
Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивается дальность поражения комплекса Bulsae-4 в пределах 10-25 км. Такая дальнобойность позволяет атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса.
Пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, установленных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6. Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки сверху, где наиболее уязвимая бронетехника. Наведение ракеты осуществляется с помощью электрооптической головки в сочетании с командным наводом через оптоволоконный кабель.
Благодаря этому оператор комплекса может вручную управлять ракетой через видео. При полете ракеты он видит все складки рельефа, объекты и может обходить препятствия, поражая цель вне прямой видимости или укрытия. Постоянный видеоконтакт позволяет перенацеливать ракету на более приоритетную цель при ее обнаружении, что обеспечивает высокую точность поражения на максимальной дальности с первого выстрела.
Ранее сообщалось, что до Киева удалось долететь новому российскому БПЛА под названием "Гербера". Противник позиционирует эти дроны как "младшую серию" Shahed-136 (русский вариант названия – "Герань").
Напомним, что в России продолжают отрицать планы по объявлению мобилизации россиян для войны против Украины. Вслед за минобороны РФ и Государственной думой о том, что о мобилизации "никто не говорит" заявили и в Кремле.
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