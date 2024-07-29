Не только удары, но и разведка: что известно о новом дроне россиян "Гербера", долетевшем до Киева. Фото

До Киева удалось долететь новому российскому БПЛА под названием "Гербера". Противник позиционирует эти дроны как "младшую серию" Shahed-136 (российский вариант названия – "Герань").

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Это новая разработка, написал в Telegram специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов. "Герберы" будут выполнять несколько другие задания, чем "Герани", считает он.

Подразделение оккупантов "Сталинские соколы" похвасталось видео с новыми беспилотниками "Гербера":

"Помимо ударов по объектам, добавятся элементы разведки и задачи по отвлечению внимания средств ПВО", – заявил эксперт.

Он ожидает, что свои новые дроны враг также будет запускать роями, чтобы усложнить работу Сил обороны Украины.

По информации сети, "Герберы" изготовляются из пенопласта и фанеры, чтобы удешевить их стоимость. Внутри, кроме прочего оборудования, нашли антенны 3G и 4G, а также модем с симкартой.

Предварительно, они разработаны в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили девять из 10 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупационные войска особенно усердно атаковали юг нашей страны. Также они применили авиаракету, которая была уничтожена ПВО.

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