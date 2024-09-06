'Россия потеряла 6 тыс. солдат': Зеленский рассказал, сколько территорий на Курщине контролируют ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц наступления ВСУ на Курскую область Россия потеряла 6 тыс. своих военных погибшими и ранеными. Сегодня украинские защитники контролируют там более 1300 кв. км территории, включая более сотни населенных пунктов.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 6 сентября во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии, известного как "Рамштайн". По словам президента, еще десятки тысяч оккупантов страна-агрессор потеряла на других направлениях фронта.

"По состоянию на сегодняшний день в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными только в Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий", – сказал глава государства.

Он также рассказал, что с Курщины российский диктатор Владимир Путин готовился распространить войну на украинскую территорию, в частности начать новую офензиву против Сум.

"Сегодня мы контролируем территорию более 1300 квадратных километров в Курской области, это включает, в частности, более сотни населенных пунктов", – сказал Зеленский.

Значительная часть этой территории была просто покинута армией России, добавил он.

Именно благодаря операции ВСУ нет никакой угрозы российского наступления на Сумщину, как это было в мае, когда войска РФ атаковали Харьковщину, рассказал Зеленский.

"Благодаря нашим действиям сейчас нет никаких угроз, что Россия начнет новую офензиву на нашу территорию против города Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление против Харькова", – сказал украинский лидер.

Он также рассказал: пока идет продвижение защитников Украины на Курщине, самые боеспособные подразделения российских военных привлечены к оккупации на территории Украины.

Это значит, что на самом деле Путин не хочет никого защитить и совсем не беспокоится о российской территории или людях, заявил Зеленский.

Напомним, 5 сентября Зеленский сообщил, что во время наступления ВСУ на Курскую область взято в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и каидировцев. По словам главы государства, пополнение фонда для обмена пленными было одной из целей операции.

Как писал OBOZ.UA, накануне Путин заявил, что первоочередной задачей РФ в войне является якобы "освобождение" Донбасса, а Украина якобы безуспешно пытается отвлечь Москву от этой цели наступлением на Курщину. Диктатор также утверждает, что россияне якобы начали "выдавливать противника" с приграничных территорий.