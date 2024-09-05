Два фактора: разведка Британии назвала причину роста потерь в армии Путина

Рост потерь России в августе 2024 года на фронте в Украине, вероятно, обусловлен украинским вторжением в Курскую область РФ и наступлением российских войск на Покровском направлении. В сентябре давление оккупантов и высокий уровень их потерь продолжатся, однако из-за ограниченных возможностей личного состава и техники армия страны-агрессора вряд ли достигнет широких оперативных результатов.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, которая была опубликована 5 сентября. В ведомстве отметили, что, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, среднесуточные потери войск России убитыми и ранеными в августе возросли до 1187 человек в день.

А с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, потеряла более 610 тыс. человек.

"Рост числа потерь в августе 2024 года, очевидно, обусловлен Курской операцией Украины и продолжающимся давлением на Покровском направлении", – говорится в сводке.

В британской разведке также указали, что РФ продолжает "полагаться на массу", чтобы компенсировать нехватку возможностей личного состава и техники.

"Хотя российское давление на всей линии фронта продолжится в течение следующего месяца, ограниченность их возможностей, скорее всего, продолжит ограничивать их способность использовать любые тактические успехи для достижения более широких оперативных результатов", – считают в ведомстве.

В разведке Великобритании также спрогнозировали, что средний уровень потерь РФ, вероятно, продолжит превышать 1000 человек в день в течение сентября, "поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Работино на юге".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября кремлевский диктатор Путин заявил, что первоочередная задача РФ в войне – "освобождение" Донбасса. По его словам, Украина якобы пытается отвлечь противника от этой цели наступлением в Курской области, чем якобы ослабила себя на других направлениях и якобы ускорила наступление россиян. Путин также утверждает, что оккупанты якобы начали "выдавливать противника" с приграничных территорий.

По данным аналитиков ISW на 4 сентября, украинские войска продолжают продвигаться вглубь Курской области, в частности, недавно они продвинулись к юго-востоку от Дуровки и к юго-востоку от Коренево. Войска РФ в свою очередь отошли с позиций в Малой Локне, в направлениях Коренево и Суджи продолжались бои.

Президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил: операция ВСУ на Курщине дает Украине не только пленных оккупантов. Воинам сил обороны поставлено несколько задач, и все они выполняются, сообщил глава государства.

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